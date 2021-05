Nadal behaalt waanzinnige mijlpalen in Rome: Djokovic geklopt in finale

Voor de zesde keer stonden Djokovic en Nadal vanmiddag tegenover elkaar in de finale van het ATP-toernooi van Rome. In 2011 troffen de toptennissers elkaar voor het eerst in de Romeinse eindstrijd. Toen won Djokovic zijn tweede titel in Rome terwijl Nadal toen al vijf keer het ATP-toernooi op zijn naam had geschreven. De Serviër en Spanjaard hadden tot vanmiddag respectievelijk vijf en negen zeges achter hun naam staan. Grote vraag was dus: zou Nadal de dubbele cijfers halen of was het net als vorig jaar Djokovic die zich tot beste mocht kronen in de Italiaanse hoofdstad?



Djokovic begon sterk aan het duel met Nadal en wist de Spanjaard in de tweede game direct te breken. Hij noteerde daarmee meteen een marge van twee games, maar erg lang kon de Servische nummer één van de wereld daar niet van genieten. Nadal brak meteen terug, waarna beide mannen tot en met 5-5 steeds hun eigen service behielden. In de elfde game van de eerste set deelde Nadal de genadeslag uit door er 5-6 van te maken in de game van Djokovic. In zijn eigen game haalde Nadal vervolgens de eerste set binnen.