Nadal boekt moeiteloze overwinning op Paire

Nadal en Paire moesten geduld hebben nadat de regen het programma in de Canades stad enigszins had vertraagd. In de eerste set liep de Spanjaard snel weg, in de tweede leverden beide spelers drie keer op rij hun opslag in voordat Nadal de partij in de negende game alsnog op eigen service besliste. ,,Nee, het was niet perfect vandaag'', keek Nadal terug. ,,Zeker in de tweede set had ik wat problemen met mijn opslag, maar mijn returns waren goed.''