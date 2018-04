Nadal eenvoudig naar kwartfinales In Monte Carlo

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft ook zijn tweede partij op het masterstoernooi van Monte Carlo zonder problemen gewonnen. De tienvoudige kampioen was in de derde ronde in twee sets te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov.

Na 1 uur en 20 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-2. Het was de derde opeenvolgende zege van Nadal in evenzoveel onderlinge duels met de huidige nummer 38 van de wereldranglijst.

Nadal (31) nam snel een voorsprong van 2-0, maar leverde daarna tegen de tien jaar jongere Rus in de zevende game nog wel zijn service in (4-3). De nummer één van de wereldranglijst brak echter meteen terug waarna hij de setwinst alsnog soepel naar zich toetrok. In de tweede set had Chatsjanov vrijwel geen verweer meer.

Nadal was woensdag in Monaco snel klaar met de Sloveen Aljaz Bedene (6-1 6-3). De titelverdediger, die eerder deze maand in de Daviscup zijn rentree maakte na een langdurige absentie door een bovenbeenblessure, speelt in de kwartfinales tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. De nummer vijf van de plaatsingslijst won in drie sets van Novak Djokovic: 6-7 (2) 6-2 6-3.