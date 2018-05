Nadal eenvoudig naar tweede ronde

Cilic zet Australiër Duckworth in drie sets opzij

14:49 Tennisser Marin Cilic is door naar de tweede ronde van Roland Garros. De Kroatische nummer vier van de wereld zette in zijn eerste optreden op het gravel van Parijs de Australiër James Duckworth in drie sets opzij: 6-3 7-5 7-6 (4).