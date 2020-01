Nadal eenvoudig naar tweede ronde

Nadal wist de Australian Open alleen in 2009 te winnen en verloor sindsdien vier finales. In de eerste ronde verloor Nadal in de eerste twee sets tweemaal een servicegame, maar was veel te sterk voor de Boliviaan Dellien.



,,Het is een positief begin”, zegt Nadal. ,,In de eerste ronde wil je gewoon winnen, als dat zonder setverlies gaat, is dat beter.”