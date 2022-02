Nadal en Federer willen samen dubbelen in Rod Laver Cup: ‘Nu alleen Björn Borg nog overtuigen’

,,Rafa stuurde me vorig jaar na de Laver Cup een bericht en stelde voor om te gaan dubbelen in Londen”, aldus Federer. ,,Ik kijk uit naar een comeback van ‘Fedal’ in Londen.”



Volgens Nadal moet hij nu alleen teamcaptain Björn Borg nog zien te overtuigen om in het dubbelspel weer voor de twee veteranen te kiezen. Federer en Nadal deden in 2017 en 2019 ook samen mee aan het toernooi om de Laver Cup. De Zwitser was zelfs ook in 2018 van de partij. Bij hun eerste deelname stonden de tennisgrootheden samen op de baan in het dubbelspel. Vorig jaar ontbraken ze beiden toen de Europese tennissers in Boston het wereldteam met 14-1 versloegen.