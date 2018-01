Nadal en Wawrinka lijken wél fit voor Australian Open

Nadal

Nadal liet zich ook zien op de baan. De Spaanse nummer één van de wereld verloor op een demonstratietoernooi weliswaar van Richard Gasquet (4-6 5-7), maar maakte wel weer een fitte indruk. ,,Dit was een goede test'', zei Nadal. ,,Ik voel me prima. De komende dagen blijf ik trainen, zodat ik klaar ben voor de start van de Australian Open.'' Nadal had de afgelopen weken last van zijn knie.



Wawrinka en Nadal doen deze week in Melbourne ritme op bij de Tie Break Tens, een nieuw evenement waarbij alleen tiebreaks tot en met tien punten worden gespeeld. Novak Djokovic behoort ook tot het deelnemersveld. De Serviër, die met aanhoudende elleboogklachten kampt, beslist daarna of hij meedoet aan de Australian Open.