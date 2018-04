Nadal heeft geen kind aan Thiem in Monte Carlo

Tienvoudige kampioen Nadal stoomde met zijn overwinning door naar de halve finales van het prestigieuze toernooi in Monaco.



Thiem was nog vol goede moed aan de kwartfinale begonnen, na zijn knappe zege op Novak Djokovic in de derde ronde. Hij merkte echter al snel waarom Nadal zo moeilijk te verslaan is op zijn favoriete ondergrond. Nadal wil het toernooi in Monte Carlo zondag voor de elfde keer winnen. Daarvoor moet hij morgen in de halve finale eerst afrekenen met Grigor Dimitrov. De Bulgaar won in twee sets van de Belg David Goffin: 6-4 7-6 (5).



Nadal was eerder deze week te sterk voor de de Sloveen Aljaz Bedene (6-1 6-3) en de Rus Karen Chatsjanov (6-3 6-2). De Spanjaard maakte eerder deze maand zijn rentree in de Davis Cup na een langdurige absentie door een bovenbeenblessure.