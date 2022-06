Nadal heeft goede hoop Wimbledon te halen

Nadal won dit jaar al de twee grand slams en hoopt daar in Londen een derde bij te kunnen voegen. Maandag zal hij naar Londen vertrekken om zich op het invitatietoernooi van Hurlingham voor te bereiden op Wimbledon. Zeker is zijn deelname echter nog allerminst.

„De behandelingen en de laatste trainingsweek zeggen me dat er een kans is dat ik het haal. Maandag reis ik naar Londen en dan heb ik nog een week de tijd om in trainingen te zien hoe het gaat. Het is mijn intentie om mee te doen aan Wimbledon”, aldus de Spanjaard.