Nadal houdt hoofd koel en klopt tartende Kyrgios in spetterend gevecht

De tweestrijd waar iedere liefhebber reikhalzend naar uitkeek, ontpopte zich al gauw tot een boeiend duel. Nadal begon de wedstrijd sterk. Hij brak Kyrgios meteen, hield zijn eigen servicegame binnenboord en liep zo al snel uit naar een 0-3 voorsprong. Het Australische talent, bij wie de controverse altijd op de loer ligt, maakte al vroeg in het duel de nodige misbaar bij de umpire. Zo zou Nadal telkens te veel tijd nemen voor zijn service. Ook liet Kyrgios van zich spreken door met een onderhandse service Nadal te kijk te zetten. De geroutineerde Spanjaard liet zich echter niet van de wijs brengen en trok de eerste set naar zich toe: 3-6.

Toiletpauze

Na die setwinst maakte Nadal gebruik van een sanitaire stop, dit tot ergernis van Kyrgios. De Australiër leek zijn frustratie echter om te zetten in positieve energie. In de tweede set herpakte het 24-jarige talent zich. Naast klagen en provoceren liet hij zien ook vreselijk goed te kunnen tennissen. Vooral zijn snoeiharde service bleek bij vlagen niet te houden. Zo sloeg hij zelfs een tweede service met 230 kilometer per uur. Het was de op één na snelste tweede service ooit gemeten.



Kyrgios kwam op een 3-0 voorsprong, maar bracht Nadal terug in de set door enkele laconieke fouten (4-2). Het zorgde ervoor dat de nummer 43 van de wereld opnieuw geïrriteerd reageerde op de tijd die Nadal nam voor het serveren. De arbiter gaf Kyrgios een officiële waarschuwing, die vervolgens de set wel pakte (6-3).

Kyrgios uit zijn frustratie bij de umpire.

De kans dat Nadal en Kyrgios ooit goede vrienden zullen worden, is niet bijzonder groot. Het duo had al een geschiedenis, de verhoudingen zijn er na dit zeker niet beter op geworden. In de derde set werd het, naast een belangrijke grandslampartij, nog meer een prestigeduel dan het al was. De vreugde-uitbarstingen van beide tennissers werden na gamewinst dikker aangezet om de tegenstander te irriteren.



Ook sloeg Kyrgios een bal hard op het lichaam van Nadal, die toen kort bij het net stond. De Spanjaard wachtte op excuses van de Australiër, maar die kwamen niet. De verschillen bleken hoe dan ook minimaal in de derde set (6-6). Beide tennissers wonen hun servicegame tamelijk eenvoudig, in de tiebreak trok Nadal echter aan het langste eind: 5-7.