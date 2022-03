Nadal in Indian Wells ook langs Opelka, Halep in uur klaar met Martic

videoRafael Nadal heeft de kwartfinales van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt. De Spanjaard had wel enige moeite met Reilly Opelka. Toch versloeg hij de Amerikaan in twee sets, 7-6 (3) 7-6 (5).

Nadal boekte een ronde eerder op het toernooi in de Verenigde Staten zijn 400ste overwinning op een masterstoernooi. De 21-voudig grandslamkampioen deed dat ten koste van de Brit Dan Evans.

Nadal is dit jaar nog ongeslagen en heeft al zijn achttien partijen gewonnen. Hij is pas de tweede speler uit de geschiedenis die zo lang ongeslagen blijft in een jaar. Novak Djokovic ging hem twee keer voor, in 2011 (41 zeges op rij) en 2020 (26 overwinningen op rij).

Het toernooi van Indian Wells schreef Nadal tot dusverre drie keer op zijn naam. In de kwartfinale neemt de huidige nummer 4 van de wereld het op tegen de Australiër Nick Kyrgios, die in de achtste finales niet in actie hoefde te komen omdat de Italiaan Jannik Sinner zich wegens ziekte terugtrok.

Carlos Alcaraz, de 18-jarige landgenoot van Nadal, zit ook bij de laatste acht spelers. Hij won van de Fransman Gaël Monfils met 7-5 6-1. Alcaraz is de jongste kwartfinalist in Indian Wells sinds Michael Chang in 1989, die toen 17 jaar was. Als Nadal en Alcaraz allebei winnen, treffen ze elkaar in de halve eindstrijd. ,,Het zou geweldig zijn, maar eerst moet ik de kwartfinales winnen”, zei Alcaraz, die nu de Britse titelverdediger Cameron Norrie treft.

Volledig scherm Rafael Nadal. © ANP / EPA

Halep

Simona Halep heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Indian Wells. De Roemeense, die het toernooi in 2015 won, had minder dan een uur nodig om te winnen van de Kroatische Petra Martic: 6-1 6-1.

De ongeplaatste Martic behaalde eerder in het toernooi nog knappe zeges op de Russische Liudmila Samsonova en de Britse Emma Raducanu, winnares van de US Open. Tegen Halep leek ze al haar krachten al te hebben verspeeld. ,,Voor mijn gevoel heb ik mijn beste tennis van dit jaar laten zien”, aldus de 30-jarige Halep, die in 2018 in de kwartfinale van Martic won, toen in drie sets. ,,Die partij was zwaarder en duurde langer.”

Halep treft in de halve eindstrijd Iga Swiatek. De als derde geplaatste Poolse had in haar kwartfinale ook minder dan een uur nodig om de zege binnen te halen. Swiatek klopte de Amerikaanse Madison Keys (6-1 6-0).