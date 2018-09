Nadal in thriller langs Thiem: 'Het was een prachtig gevecht'

Pas in de tiebreak van de vijfde set kreeg de Spanjaard de Oostenrijker eronder in een herhaling van de finale op Roland Garros in juni. In New York wordt een Grand Slam-wedstrijd in de vijfde set in een tiebreak beslist. Het was toen al diep in de nacht in het Arthur Ashe Stadium.

Volledig scherm Dominic Thiem. © EPA Nadal, drievoudig winnaar van de US Open, treft in de halve finale de Argentijn Juan Martin Del Potro, die afrekende met John Isner 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.



Thiem, de nummer negen van de plaatsingslijst, en Nadal maakten er in drukkende warmte van New York een slopende wedstrijd van. De Oostenrijker begon sterk en agressief en gaf Nadal in de eerste set geen kans: 6-0. In het tweede bedrijf moest Nadal knokken voor elk punt, maar hij wist Thiem wel te breken in de achtste game en de set met 6-4 te winnen.

Thiem had kansen de derde set naar zich toe te trekken en kwam op 5-3, maar Nadal liet zien dat hij de nummer één van de wereld is en vocht terug en won alsnog met 7-5. De Oostenrijker weigerde echter te capituleren en dwong ook in de vierde set Nadal tot het uiterste. De set mondde uit in een tiebreak waarin Thiem de sterkste was (7-4).

Na vier uur zweten en hoogstaand tennis moest een vijfde set de beslissing brengen. Nadal kreeg breekkansen, maar Thiem werkte ze weg. De 24-jarige Oostenrijker nam in de tiebreak het initiatief, maar de 32-jarige Mallorcaan bleef volharden en kreeg op 6-5 zijn eerste wedstrijdpunt. Een misser van Thiem zorgde daarna voor grote ontlading bij de Spanjaard.

,,Het was een prachtig gevecht'', zei een uitgeputte Nadal na afloop. ,,De omstandigheden waren zwaar, erg vochtig en benauwd. Het spijt me voor Dominic; hij is een goede vriend van me en ik wens hem het allerbeste. Hij is jong en heeft nog genoeg tijd om toernooien te winnen.''

Thiem verloor eerder dit jaar al van Nadal in de finale van Roland Garros. Hij had meer moeite met de nederlaag in New York. ,,Tennis is soms een wrede sport. Eigenlijk verdiende deze partij geen verliezer'', aldus de Oostenrijker die 18 aces en 74 winners sloeg.