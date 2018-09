Nadal in thriller langs Thiem

Pas in de tiebreak van de vijfde set kreeg de Spanjaard de Oostenrijker eronder in een herhaling van de finale op Roland Garros in juni. In New York wordt een Grand Slam-wedstrijd in de vijfde set in een tiebreak beslist. Het was toen al diep in de nacht in het Arthur Ashe Stadium. Nadal, drievoudig winnaar van de US Open, treft in de halve finale de Argentijn Juan Martin Del Potro, die afrekende met John Isner 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.



