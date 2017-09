Nadal klopt Del Potro en gaat op voor 16de grandslamtitel

Nadal kwam tegen Del Potro traag uit de startblokken. De Spanjaard verloor de eerste set, maar revancheerde zich genadeloos in de daaropvolgende set door zes games op rij te winnen.



Ook in de derde set kwam hij alweer snel op een 3-0 voorsprong, maar daarna leek Del Potro zich weer enigszins te herpakken. Hij liet zich in de rest van het duel weliswaar niet meer van de baan spelen, maar wist het Nadal ook niet echt moeilijk meer te maken.



,,Dit was de dag om goed te spelen, de dag om mijn beste wedstrijd van dit toernooi tot dusver te spelen, omdat ik de zwaarst denkbare tegenstander zou ontmoeten, die met vertrouwen tegen mij zou aantreden'', vertelde Nadal na afloop van de partij. Hij doelde uiteraard op de overtuigende zege die Del Potro in de kwartfinale had geboekt op Roger Federer.



Het leek alsof de 31-jarige Nadal een knopje omzette in de tweede set. Hij wist dat Del Potro twee zware en lange partijen in de benen had en de Argentijn dus minder fris was. De Spanjaard zette een tandje bij en gunde zijn tegenstander in het vervolg van de partij nog vijf games. ,,Ik veranderde na die eerste set mijn tactiek een beetjes en dat maakte het verschil'', aldus Nadal, die veelvuldig de backhand van Del Potro opzocht.



De lange Argentijn (1,98 meter) gaf na zijn nederlaag toe dat juist die backhand hem in de steek liet. ,,Die slag is nog niet goed genoeg om er grote titels mee te winnen.''



De als 28ste geplaatste Anderson bereikte de finale na een 3-1 winst op de Spanjaard Pablo Carreno Busta.