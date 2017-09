Nadal makkelijk naar kwartfinale op US Open

Delaney schiet Denemarken met hattrick naar belangrijke uitzege

20:07 Denemarken heeft in de kwalificatie voor het WK in Rusland een belangrijke uitzege geboekt. In Jerevan werd een 1-0 achterstand tegen Armenië omgebogen in een 1-4 overwinning. Thomas Delaney werd de grote man bij Denemarken met drie goals.