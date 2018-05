Nadal met titel in Rome terug op nummer 1

Van Vleuten slaat toe in tijdrit in Baskenland

19:46 Annemiek van Vleuten heeft op haar favoriete onderdeel toegeslagen in de Baskische etappekoers Emakumeen Bira. De 35-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott schreef in haar regenboogtrui de individuele tijdrit over 26,6 kilometer op haar naam en nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Sabrina Stultiens, die een dag eerder de eerste etappe had gewonnen.