Nadal na achtste titel in Rome terug op nummer 1

Door zijn titel in Rome is Nadal bij het uitkomen van de nieuwe wereldranglijst weer de nummer 1.

Zverev, de nummer drie van de wereld, is in vorm zo vlak voor Roland Garros. De 21-jarige Duitser won het graveltoernooi van Madrid en reikte ook in Rome weer tot de finale waarin hij vorig jaar Novak Djokovic versloeg.

Dertien wedstrijden op rij won Zverev maar van Nadal wist de Duitser nog nooit te winnen op gravel. In de eerste set liet de Spaanse 'gravelkoning' zien waarom. Met harde rake klappen dwong hij Zverev tot het maken van fouten. Na 33 minuten stond het 6-1 en niets leek erop te duiden dat het een lange en moeizame klus zou gaan worden voor Nadal. Zverev dacht na verlies van de eerste set een antwoord te hebben gevonden op het 'powertennis' van Nadal. De als tweede geplaatste Duitser ging veel beter tennissen en sloeg twaalf winners. Deze keer had Nadal niets in te brengen, en met dezelfde setstand trok Zverev de wedstrijd gelijk.

Geen titelprolongatie voor Zverev

Zverev leek op weg naar titelprolongatie in Rome en zijn negende ATP-titel. De Duitser had in de beslissende set een voorsprong van 3-1 toen het begon te regenen in Rome. De bui kwam als een geschenk uit de hemel voor Nadal, die totaal niet in de wedstrijd zat.