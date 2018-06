Nadal na regenonderbreking klasse apart tegen Schwartzman

Schwartzman, de nummer 12 van de wereldranglijst, won gisteren de eerste set tegen de de Spaanse nummer één van de wereld. Het was pas de eerste set die Nadal weggaf op Roland Garros dit jaar. Er kwam zelfs een einde aan een reeks van 37 gewonnen sets van Nadal op Roland Garros.



De partij werd gisteren in de tweede set stilgelegd vanwege de regen en werd vandaag hervat bij een 5-3 stand in de tweede set in het voordeel van Nadal. Die set schreef de Spanjaard op zijn naam, waarna hij niet meer in de problemen kwam. In zowel de derde als beslissende vierde set gaf Nadal nog maar twee games weg.



Nadal versloeg eerder Simone Bolelli, Guido Pella, Richard Gasquet en Maximilian Marterer en neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen Marin Cilic en Juan-Martin Del Potro. Die partij is nog bezig. De Spanjaard jaagt op zijn elfde titel op Roland Garros en zijn 17de grandslamtitel in totaal.