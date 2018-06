Nadal na week weer op 1 na nederlaag Federer

Omdat de Zwitser vorig jaar in Halle won, had hij de maximale 500 punten te verdedigen. Als de nieuwe ranking morgen verschijnt, passeert Rafael Nadal hem weer. Het wordt de zevende periode van de Spanjaard als nummer 1, volgende op de 6 de termijn van Federer. Die heeft de lijst 310 weken aangevoerd, Nadal gaat zijn 178ste week in.

De Zwitserse grasspecialist kende ondank zijn finaleplaats niet zijn beste week in Halle, met Wimbledon zijn meest succesvolle toernooi. Op zijn eerste partij, tegen Aljaz Bedene na, had hij in iedere ronde moeilijkheden. Zo kreeg Benoit Paire in de tweede ronde twee matchpoints en maakten ook Matthew Ebden en Denis Kudla het Federer lastig. Die speelde bovendien niet zo goed als vorige week in Stuttgart, waar hij de titel wel won. Zeker in de finale tegen Coric miste Federer voor zijn doen veel ballen, al moet ook gezegd dat Coric in de beslissende derde set erg goed speelde.