Nadal niet naar Queen's: 'Moet rusten voor Wimbledon'

Federer moet nog warm draaien in Stuttgart

16:53 Roger Federer is een tikje stroef begonnen aan het grasseizoen. De nummer twee van de wereldranglijst had in de tweede ronde van het toernooi in Stuttgart heel wat te stellen met Mischa Zverev. De dertigjarige Duitser, de nummer 54 van de wereldranglijst, legde het pas in het tweede deel van de partij af tegen de warmgedraaide Zwitser: 3-6 6-4 6-2.