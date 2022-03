Nadal ontsnapt aan uitschakeling tegen Korda

Eerder op de dag bereikte Daniil Medvedev, de nummer één van de wereld, eveneens de derde ronde. In zijn eerste wedstrijd als leider van de wereldranglijst was hij in twee sets te sterk voor de Tsjech Tomas Machac (6-3 6-2). Medvedev speelde onder neutrale vlag, vanwege de oorlog die zijn geboorteland Rusland in Oekraïne is begonnen. Hij was vrijgeloot voor de eerste ronde. Medvedev loste eind februari de Serviër Novak Djokovic af als nummer één van de wereld.