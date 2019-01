Nadal opnieuw eenvoudig langs thuisspeler

De vrouwen zitten vanavond apart bij Ju­ve-Mi­lan in Saoedi-Ara­bië

13:17 Bij de Supercoppa, die vanavond gespeeld wordt in Saoedi-Arabië door Juventus en AC Milan (18.30 Nederlandse tijd), krijgen vrouwen op de tribunes alleen toegang tot speciale familievakken. Kritiek alom in Italië. Lex Schoenmaker, die twee jaar werkte in het koninkrijk in het Midden-Oosten, weet niet anders. ,,Bij de McDonalds heb je daar ook twee ingangen.’’