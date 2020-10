Nadal over onverantwoord speelschema: ‘Dit snap ik echt niet’

De twaalfvoudig winnaar van het grandslamtoernooi van Parijs vond het schema onverantwoord. Nadal sloeg zijn laatste bal om 1.30 uur vannacht onder herfstachtige omstandigheden. ,,Ik snap echt niet dat ze vijf wedstrijden op Court Philippe Chatrier hebben gezet. Dat was een risico”, zei Nadal. ,,Een dag eerder toen ik het schema toegestuurd kreeg, zag ik meteen dat het weleens laat kon worden omdat er een aantal potentiële lange partijen tussen zat. En het werden lange partijen. Dat is natuurlijk ook een beetje pech.”

De partij tussen Dominic Thiem en Diego Schwartzman duurde meer dan vijf uur. Bovendien werd daarvoor nog een uitgestelde vierderondepartij uit het vrouwentoernooi gespeeld. Nadal: ,,Ik probeerde gewoon geduldig te zijn, alles te accepteren en zo positief mogelijk te zijn.”

Toen Nadal tegen Sinner begon, was het fris (13 graden Celsius) en er stond behoorlijk wat wind op het centercourt, waar het dak ondanks de late aanvangstijd open bleef. “Het is te koud om te tennissen. Ik weet dat voetballers het continu ervaren, maar zij zijn altijd in beweging. Wij stoppen, komen weer terug en hebben te maken met een kantwissel”, aldus de 34-jarige Spanjaard.

Lastige eerste set

De in Parijs als tweede geplaatste Spanjaard had het in de eerste set lastig tegen de 19-jarige Italiaan. In de tiebreak kon Nadal alsnog het verschil maken en pakte hij de set met 7-4. In de tweede set kwam Sinner een break op voorsprong en liep uit naar 3-1. Maar kon hij dat niet vasthouden. Op 4-4 verloor hij opnieuw zijn opslagbeurt, waarop Nadal op eigen service de set binnenhaalde.

Met een break meteen aan het begin van de derde set, nam Nadal definitief afstand. De 34-jarige Spanjaard gaf die voorsprong ondanks spannende games niet meer weg tegen de nummer 75 van de wereldranglijst en liep uit naar 4-0. Op 5-1 sloeg hij meteen toe op zijn eerste van drie matchpoints.

Nadal treft in de halve finale Diego Schwartzman. De als twaalfde geplaatste Argentijn had eerder op de avond verrassend US Open-winnaar Dominic Thiem uit Oostenrijk verslagen.

