Nadal snel klaar met Roeblev in Londen

ATP Finals Thiem verslaat Tsitsipas in herhaling van finale van vorig jaar

22:57 Dominic Thiem heeft de eerste partij in het enkelspel van de ATP Finals gewonnen. De Oostenrijker versloeg in Londen titelverdediger Stefanos Tsitsipas uit Griekenland in drie sets: 7-6 (5) 4-6 6-3.