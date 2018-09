Nadal tegen Del Potro: garantie op spektakel

Halve finale US OpenRafael Nadal en Juan Martin del Potro staan vanavond (22.00 uur) in New York voor de derde Grand Slam op rij tegenover elkaar. Na hun halve finale op Roland Garros en kwartfinale op Wimbledon strijden de 32-jarige Spanjaard en 29-jarige Argentijn vanavond om een plek in de finale van de US Open. Het belooft opnieuw een spektakel te gaan worden.

Nadal en Del Potro staan vanavond voor de zeventiende keer tegenover elkaar. Nadal won tot op heden elf keer van de Argentijn, die de US Open in 2009 won. Het is nog altijd zijn enige Grand Slam, naast zijn olympische titel in Rio de Janeiro in 2016. Nadal is in New York op jacht naar zijn achttiende Grand Slam. Nadal won de US Open al in 2010, 2013 en 2017.

Volledig scherm Juan Martin del Potro. © Getty Images Nadal won de eerste drie partijen tegen Del Potro in 2007, maar bij hun eerste ontmoeting op een Grand Slam was Del Potro de sterkste. De Argentijn versloeg Nadal in de halve finale, waarna hij in de finale Roger Federer versloeg in een prachtige vijfsetter. Vorig jaar kwamen Nadal en Del Potro elkaar opnieuw tegen in de halve finale op de US Open. Nu was Nadal in vier sets duidelijk te sterk, waarna hij in de finale eenvoudig afrekende met Kevin Anderson. In de halve finale op Roland Garros afgelopen juni was Nadal opnieuw te sterk voor Del Potro: 6-4, 6-1, 6-2. Vervolgens versloeg hij ook Dominic Thiem in drie sets voor zijn elfde eindzege in Parijs.

Zinderende kwartfinale op Wimbledon

In de kwartfinale op Wimbledon in juli maakte het Spaanstalige tweetal er wel een spektakel van. Nadal won na een zinderende partij van 4 uur en 47 minuten, waarin beide spelers tot het uiterste gingen. Het werd op dat moment nog gezien als de mooiste partij van het jaar, maar de halve finales tussen Kevin Anderson en John Isner (6 uur en 36 minuten) en Nadal en Novak Djokovic (5 uur en 15 minuten) werden pas echt iconisch.

Nadal had waarschijnlijk gehoopt dat hij het op de US Open iets rustiger aan kon doen, maar dat zat er mooi niet in voor de Spaanse veelvraat. Hij werd afgelopen week in New York al tot het uiterste gedwongen door Karen Khachanov (vier sets), Nikoloz Basilashvili (vier sets) en Dominic Thiem (vijf sets). Del Potro won zijn eerste vier partijen in drie sets en was in de kwartfinale in vier sets te sterk voor John Isner.

Del Potro zal waarschijnlijk iets minder last van vermoeidheid hebben, maar de Argentijn zal als geen ander weten dat Nadal nooit makkelijk te verslaan is. 'Rafa' zal opnieuw alles geven in New York, waar de temperaturen inmiddels aardig zijn gezakt. Het wordt vanavond hooguit 22 graden, waar het de afgelopen week steeds boven de 30 graden uitkwam op Flushing Meadows.

De partij begint om 22.00 uur, maar zal waarschijnlijk weer tot in de late uurtjes doorgaan. De echte tennisliefhebber zal er ongetwijfeld voor gaan zitten, want Nadal en Del Potro hebben al regelmatig aangetoond het beste in elkaar naar boven te halen. In de finale neemt de winnaar het op tegen Kei Nishikori en Novak Djokovic, die ongetwijfeld stiekem zullen hebben op een slopende vijfsetter in de wedstrijd voor die van hen. Het wachten nemen ze dan wel voor lief.

Volledig scherm Jonge tennisfans op de US Open. © REUTERS