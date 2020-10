Nadal tennist met horloge van een miljoen dollar

Halep na zege op Begu op herhaling tegen Anisimova

30 september Simona Halep heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in iets minder dan anderhalf uur in twee sets haar landgenote Irina-Camelia Begu: 6-3 6-4. In de derde ronde speelt de Roemeense tegen Amanda Anisimova uit de VS. Het is een herhaling van de kwartfinalepartij van vorig jaar die de Amerikaanse toen verrassend won.