Nadal treft Federer in halve finale Indian Wells na moeizame zege

De nummer twee van de wereld, door een beenblessure niet helemaal fit, zegevierde na 2 uur en 17 minuten in twee sets. In beide gevallen bleef hij in de tiebreak overeind: 7-6 (2), 7-6 (2).



Voor Nadal was het zijn zesde opeenvolgende zege in evenzoveel duels met Khachanov, de nummer dertien van de wereldranglijst.