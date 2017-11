Nadal trekt zich na verlies tegen Goffin terug uit ATP Finals

Max: Rustig aan doen? Dan maak ik fouten

13 november Max Verstappen ging vanavond bij Peptalk nog eens in over zijn gewonnen race bij de GP van Mexico. Toen kreeg hij via de radio van de Red Bull Racing-teamleiding te horen dat hij rustiger aan moest doen, geen risico’s moest nemen. ,,Maar de auto voelde super aan, ik was in een flow. Dan kun je niet rustig aan doen, dan maak je fouten. Ik moest er wel om lachen.’’