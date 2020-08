Nadal volgt zijn hart en verdedigt titel US Open niet: ‘Besluit dat ik nooit had willen nemen’

Op Twitter licht Nadal zijn keuze toe: ,,Na heel lang nadenken heb ik besloten dit jaar niet mee te doen aan de US Open. De situatie in de wereld is erg ingewikkeld. De COVID-19-gevallen nemen toe en het lijkt er sterk op dat we het virus nog steeds niet onder controle hebben. We weten dat de afgeslankte tenniskalender barbaars is dit jaar na vier maanden zonder toernooien. Ik begrijp en waardeer de moeite die erin wordt gestoken om alsnog te kunnen tennissen. We hebben ook zojuist begrepen dat het toernooi in Madrid niet gespeeld zal worden. Nogmaals, al mijn respect naar de USTA, de organisatoren van de US Open en de ATP om dit voor fans en spelers voor elkaar te krijgen. Dit is een beslissing die ik nooit had willen nemen, maar ik heb besloten mijn hart te volgen en voor nu kies ik ervoor om niet af te reizen.”



De US Open zal het eerste toernooi sinds Wimbledon in 2004 zijn waarbij slechts één van de Grote Drie aanwezig zal zijn. Roger Federer zette eerder al een streep door alle toernooien in 2020 wegens een knieblessure. De Zwitser moest daar ook aan geopereerd worden. Nu is het Nadal dus die er niet bij zal zijn. De US Open van 2020 neemt daarmee een twijfelachtige statistiek over van de US Open van 1999. Dat toernooi was het laatste toernooi waarbij Federer én Nadal allebei niet te bewonderen waren. Novak Djokovic is de enige van het drietal tennisiconen die wél in actie komt op de US Open.