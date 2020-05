Nadal waarschuwt Djokovic: ‘Ook híj zal dan gevaccineerd moeten worden’

Spelers van de ‘kleintjes’ vrezen: ‘Een bouwvakker verdient meer dan de spits van Helmond’

18:15 Het klinkt zo vanzelfsprekend, voetballers die in coronatijd wel eventjes een gedeelte van hun loon inleveren. Maar is het wel zo simpel? Over de zorgen van voetballers aan de onderkant van het betaalde voetbal. ,,Het is sappelen.”