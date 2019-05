Nadal wint voor de negende keer het toernooi van Rome

Nadal, die tot nu toe een teleurstellend gravelseizoen kende met snelle uitschakelingen in Monte Carlo en Madrid, gaf Djokovic flink wat huiswerk mee voor het Grand Slam-toernooi in Parijs. In 54 ontmoetingen tussen de twee legendes was nog nooit een set in 6-0 geëindigd. Tot vandaag.



In een poep en een scheet, letterlijk 41 minuten, leek de Servische nummer 1 van de wereld af te stevenen op een historisch pak slaag (6-0), maar Djokovic herstelde zich in de tweede set. Bij een setstand van 5-4 benutte Djokovic zijn tweede breekkans van de wedstrijd en zette hij de score gelijk.



In de allereerste game van de laatste set leverde Djokovic direct zijn service in. In al zijn daaropvolgende beurten had de Serviër het lastig tegen de Spanjaard, die zelf niet meer in de problemen kwam. Sterker nog: drie van de vier servicebeurten gaf Djokovic cadeau. Na een wedstrijd van tweeënhalf uur stapte Nadal voor de eerste keer dit seizoen in een graveltoernooi als eindwinnaar van de baan. Voor Djokovic rest er nog wat huiswerk.



Voor Nadal is het zijn negende toernooizege op het gravel van Rome. Twee keer eerder was hij in de finale Djokovic de baas. De Serviër, viervoudig winnaar, versloeg Nadal in 2013.