Nagelbijten tijdens laatste CL-speelronde, alles is nog mogelijk in groep G

In groep G van de Champions League blijft het tot op de laatste speeldag bloedstollend spannend. Alle vier de ploegen staan binnen drie punten van elkaar en dus is zo goed als alles nog mogelijk. Lille, Salzburg, Sevilla en Wolfsburg kunnen zich allemaal nog plaatsen voor de knock-outfase, terwijl nog geen enkele club zeker is van de volgende ronde.

Lille heeft op dit moment de beste papieren. De Fransen staan met acht punten bovenaan. Ze worden gevolgd door Salzburg met zeven punten, Sevilla met zes punten en Wolfsburg met vijf punten. Koploper Lille gaat woensdag 8 december op bezoek bij Wolfsburg en Salzburg speelt een thuiswedstrijd tegen Sevilla.

In poule G wint en verliest iedereen van elkaar, waardoor het over twee weken nog alle kanten op kan. De kans is groot dat het onderling resultaat ergens de doorslag gaat geven. Voor Lille zou dit een gunstig scenario zijn. De Fransen hebben een positief onderling resultaat ten opzichte van Salzburg en Sevilla en hebben dus aan een gelijkspel tegen Wolfsburg genoeg voor de volgende ronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarachter wordt het ingewikkelder. De nummer laatst Wolfsburg heeft een negatief onderling resultaat ten opzichte van Salzburg en Sevilla. De Duitsers moeten dus winnen van koploper Lille om nog kans te maken op de volgende ronde, aangezien de eerste wedstrijd tussen deze ploegen in een gelijkspel eindigde.

Als dit gebeurt, terwijl de andere wedstrijd in een gelijkspel eindigt, dan doet zich de situatie voor dat drie ploegen op acht punten staan met allemaal één gunstig onderling resultaat ten opzichte van een gelijkstaande club. In dat geval wordt naar het doelsaldo gekeken in wedstrijden tussen de drie clubs, waardoor alles nog anders kan worden in de laatste speelronde.

Het meest waarschijnlijke scenario is echter dat Sevilla en Salzburg het onderling uit gaan maken in de laatste wedstrijd. Als Wolfsburg niet weet te winnen van koploper Lille, heeft Salzburg in eigen huis aan een punt genoeg tegen Sevilla om tweede te worden.