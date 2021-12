Nagenieten van Max-show: ‘Het gebeurde allemaal voor mijn neus op oranje-tribune bij bocht 7’

In veel huiskamers van Nederland ging gisteren het dak eraf nadat Max Verstappen in een bloedstollende laatste ronde Lewis Hamilton versloeg en wereldkampioen werd. Hoe was dat in Abu Dhabi? En is de ophef om die laatste ronde terecht?

,,Je kan wel aan mijn stem horen hoe mijn avond was", lacht coureur Tom Coronel met een schorre stem. ,,We zijn tot laat doorgegaan. Er was nog een optreden van Martin Garrix achter het circuit, en dat was met alle Nederlanders wel party through the roof. Ik moest bijna direct daarna het vliegtuig in en ben net thuis, maar de euforie zit er nog goed in.”

Voor een keer zat Coronel niet bij Ziggo aan tafel, maar op de oranje-tribune bij bocht 7. ,,Het was onbeschrijfelijk", vertelt Coronel, die bijna geen superlatieven meer over heeft voor het kampioenschap van Verstappen. ,,Ik had het mezelf niet vergeven als ik er niet bij was geweest. Het gebeurde allemaal voor mijn neus!”

,,Ik stond bij bocht zeven", vervolgt Coronel, ,,dus zag in de eerste ronde heel goed hoe Max hem ernaast pleurt. Maar vooral die laatste ronde was ongelooflijk; toen hij net had ingehaald, kwamen ze een paar meter van mij vandaan voorbij. Het was meer dan kippenvel, een soort warmtegolf kwam over je heen toen die 5000 Nederlanders volledig uit hun dak gingen. Het is zo speciaal wat hij iedere keer weer doet. Ik krijg na 33 jaar weer bijles van een gozer die nog pukkels op z’n kop heeft.”

In Nederland zaten ruim vijf miljoen Nederlanders voor de buis om bij Ziggo de race te kijken, waar het feest letterlijk through the roof ging. ,,Het was heel mooi om op dat moment in de studio te zijn", zegt oud F1-piloot Giedo van der Garde, die eigenlijk ook kaartjes had voor Abo Dhabi. ,,We hadden natuurlijk eerst zoiets van: het wordt een moeilijke middag. Lewis had duidelijk de betere pace, en Perez deed wat hij kon, maar Max was simpelweg niet snel genoeg. En tja, toen kwam Latifi...”

,,Je hebt de beelden gezien; het was fantastisch om het daar mee te maken en het seizoen zo af te sluiten met die jongens en iedereen bij Ziggo achter de schermen. We hebben zeker nog een drankje gedronken na de race en de nabeschouwing, net als heel Nederland.”

Ophef

Er was genoeg te doen over de beslissing van de FIA om de laatste ronde te laten racen. ,,Ik snap dat Mercedes een punt maakt, want sommige dingen zijn zeker discussieerbaar”, legt Van der Garde uit. ,,Maar aan de andere kant vond ik het vooral stoer van de FIA. Natuurlijk wil je niet een wereldkampioenschap finishen achter de safety car, je wilt gewoon lekker racen. Tja, dat is mazzel voor Max, maar hij is op basis van dit jaar zonder twijfel de terechte kampioen.”

,,Formule 1 draait om de show”, vervolgt Van der Garde. ,,Dit gaat op grootse wijze de geschiedenisboeken in. Mercedes gaat het niet meer winnen, want FIA kan het niet maken tegenover de sport om dit nu nog om te draaien. Dan krijg je voor altijd achter elke punt een vraagteken. Max is gewoon kampioen.”

Tom Coronel hoeft niet veel meer toe te voegen op die discussie. ,,Ze kunnen het niet maken om het nog om te draaien", aldus de oud-coureur. ,,Ik weet dat er commentaar op is dat ik altijd ‘we’ zeg en een oranje bril heb, maar ik ben geen journalist. Ik ben emotioneel enorm betrokken bij de sport, bij Verstappen en de hele racewereld. Ik ben een autosporter en ik weet hoe moeilijk het is voor Max en Jos om te doen wat zij gedaan hebben. Dat is ook waarom ik soms met natte oogjes kijk. Ik ben zoals ik ben, daar kan ik ook niks aan doen. De rest kan lekker lullen vanaf de zijkant.”