Naomi Osaka in tranen na belediging uit publiek: ‘Naomi, you suck’

Naomi Osaka klopt Sloane Stephens in winderig Indian Wells: ‘Alsof ik moest vechten voor mijn leven’

Naomi Osaka heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Indian Wells een andere grandslamkampioene verslagen. Osaka was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 3-6 6-1 6-2. Het betekende voor de 24-jarige Japanse haar eerste zege op Stephens, in 2017 winnares van de US Open.

11 maart