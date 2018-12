Napoli en Bayern azen op wereldkampioen, Sevilla zoekt vervanger voor Promes

Younès Belhanda kan Galatasaray inruilen voor het land waar de Marokkaans international geboren is: Frankrijk. Belhanda, die vijftig interlands voor Marokko speelde, kwam via Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 en OGC Nice in de zomer van 2017 bij Galatasaray in de Turkse competitie terecht. Daar leverde hij dit seizoen vijf assist af in tien competitieduels.



In de winter kan de 28-jarige middenvelder volgens Franse media weer terug naar Nice, waar Patrick Vieira de coach is. Ook AS Monaco, waar Thierry Henry momenteel coach is, zou Belhanda terug naar Frankrijk willen halen. AS Monaco staat momenteel negentiende in de Franse Ligue 1 en is naarstig op zoek naar versterkingen die de ploeg op het hoogste niveau kunnen houden.