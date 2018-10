Napoli laat PSG glippen, Borussia Dortmund vernedert Atlético

Oud-ploeglei­der Bruyneel levenslang geschorst door CAS

22:12 Oud-ploegleider Johan Bruyneel is door het CAS voor het leven geschorst. De Belgische ex-ploegleider van Lance Armstrong was al voor tien jaar geschorst, maar in een open brief laat Bruyneel weten dat die schorsing omgezet is in levenslang.