Napoli-trainer Gattuso weet: de legende Maradona verdwijnt nooit

,,In de stad hangt sinds woensdag een bijzonder droevige sfeer. Diego was een icoon, een kampioen. Hij is in Napels waarschijnlijk nog belangrijker dan San Gennaro”, aldus Gattuso over de bisschop die wordt gezien als beschermheilige van de stad. ,,We zullen hier altijd over Maradona blijven praten. Dit is zijn stad. We hopen iets bijzonders aan hem te kunnen opdragen en een prijs voor hem te winnen.”