Napoli wankelt in Champions League na tik van City

De lijstaanvoerder in de Premier League had de eerste dertig minuten weinig in te brengen tegen de ontketende thuisploeg. De 1-0 van Lorenzo Insigne na een fraaie combinatie met Dries Mertens kwam niet als een verrassing. Maar daarna luwde de storm en werd City steeds sterker. Nicolás Otamendi kopte voor rust al de gelijkmaker binnen.



Manchester City drukte door in de tweede helft. John Stones kopte vlak na rust de bal vanuit een corner via de onderkant van de lat over de achterlijn. Napels, koploper in de Serie A, richtte zich even op en maakte er 2-2 van via een strafschop, zuiver ingeschoten door Jorginho. Maar door scores van Sergio Agüero en nogmaals Otamendi toonde City zich de sterkste.



