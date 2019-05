Napoli wil meer dan 90 miljoen voor Koulibaly, Buffel stopt

Messi over zesde Gouden Schoen: ‘Totaal niet mee bezig’

9:38 Lionel Messi is voor het derde jaar op rij topscorer van Europa geworden. De Argentijnse vedette van FC Barcelona ontvangt daarvoor de Gouden Schoen. Messi kwam dit seizoen tot 36 treffers in de Spaanse LaLiga. Het is al de zesde keer dat Messi zich kroont tot Europees topschutter; hij is daarmee ook recordhouder.