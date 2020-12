Nationaal Voetbalmuseum laat oogje vallen op Deventer

De collectie van het nationaal voetbalmuseum komt naar Deventer. Dat maakte Johan Derksen maandagavond wereldkundig in het televisieprogramma Veronica Inside en is bevestigd door Matty Verkamman, grondlegger van het museum.

Het voetbalmuseum zou een plek moeten krijgen in de oude bibliotheek op de Brink, het gebouw wat sinds 2018 leeg staat. ,,Het klopt dat Deventer in beeld is’’, bevestigt Verkamman.

Hij werd afgelopen vrijdag benaderd door de Voorster wethouder Arjen Lagerweij, sinds kort eigenaar van de oude bibliotheek in Deventer. ,,Of Deventer een optie was voor mij? Ja, natuurlijk. Want dit is een echte voetbalstad. Ik heb overleg gehad met Johan Derksen en hij was laaiend enthousiast.’’

Niet gek ook. Derksen heeft een verleden als speler van Go Ahead Eagles en kent de stad Deventer. Samen met voetbalmastodonten Kees Jansma, Hugo Borst zijn Derksen en Verkamman de beheerders van de collectie van het nationale voetbalmuseum. ,,Alles ligt bij mij opgeslagen in Zeeland’’, vertelt de schrijver en uitgever van vele sportboeken.

Dat de keuze op Deventer gaat vallen is zeker geen uitgemaakte zaak. Dinsdag (morgen) gaat Verkamman voor een eerste bezoek naar de oude bibliotheek in Deventer. ,,Dan gaan we zien of het gebouw aan de eisen voldoet. Ik ken de Brink in Deventer, de plek is ideaal en het kan voor de stad een prachtige toeristische trekpleister worden. Maar dat het groot genoeg moet zijn, is ook duidelijk.’’

Deventer heeft concurrentie van Museum Centraal Utrecht en het Rotterdam Museum. ,,Die partijen hebben een concreet plan en voorstel op tafel liggen. Zij zijn dus al een stuk verder in het proces’’, stelt Verkamman. ,,Maar we gaan Deventer serieus bekijken en na ons bezoek ook in overleg met de gemeente Deventer.’’

Het Nationaal Voetbalmuseum zag, na een decennium van voorbereiding door Verkamman, in Middelburg het levenslicht in 2010. Vier jaar later verhuisde het museum naar het stadion van voormalig profclub RBC in Roosendaal. Ook dat was geen succes, waarna in 2019 de deuren werden gesloten. Door de fanatieke initiatieven van Derksen en Verkammen is de collectie sindsdien voor het grootste deel bijeen gebleven. ,,Een steenrijke staalhandelaar uit Roosendaal dreigde bijna alles te verkopen. Ook via Marktplaats.’’ Een soort van illegale verkoop, aldus Verkamman. ,,Daar stoorden wij ons aan.’’

Veel spelers hebben immers de spullen aan het museum in bruikleen gegeven. Een lang slepende rechtszaak tegen de Stichting Voetbal Totaal, waarbij ook zakenman Arthus Eelsing uit Uddel betrokken was, werd kort geleden gewonnen, waar door Verkamman de collectie van het Voetbalmuseum weer volledig in beheer heeft. ,,Het gaat om een cultureel erfgoed. Daar zoeken we nu een mooie bestemming voor.‘’

Mocht Deventer worden uitverkoren gaat met minimaal nog meer dan een jaar duren voor het museum zijn intrek neemt in het nieuwe onderkomen.

Volledig scherm De oude bibliotheek aan de Brink © archief