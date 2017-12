Nauta kan weer lachen na gruwelbreuk

Yvonne Nauta is een van de enige schaatsers die met een glimlach de pers te woord staat zonder dat ze zich gekwalificeerd heeft voor de Olympische Spelen. Sinds mei, toen ze haar been brak, vecht ze zich terug. Terugkeren op het hoogste niveau is voor haar al een enorme beloning.