Navratilova onder de indruk van Andreescu: ‘Geen eendagsvlieg’

Rus plaatst zich niet voor hoofdtoer­nooi in Miami

17:06 Het is tennisster Arantxa Rus in Miami niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De nummer 132 van de wereld was in de tweede en laatste kwalificatieronde van het Miami Open kansloos tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die 42 plekken hoger staat: 3-6, 0-6.