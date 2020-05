NBA-ster Dennis Rodman werd dronken met Kim Jong-un: ‘Ik had geen idee wie hij was’

‘Hem’ had Rodman niet meteen herkend. De basketballer had er weinig benul van hoe het staatshoofd van Noord-Korea eruit zag. ,,Ik vroeg wie die gast was en toen vertelden ze mij dat het hun leider was”, zegt Rodman. ,,Ik had er totaal geen idee van.” Dat de Noord-Koreaanse leider het op de koop toe ook nog eens zou kunnen vinden met de voormalige power forward, was al helemaal onwaarschijnlijk.



Rodman: ,,Ik zat naast hem en we hebben de hele wedstrijd gepraat over basketbal. Toen de partij voorbij was, zei hij dat hij mijn gezelschap op prijs stelde en dat hij mij graag uitnodigde voor een diner. He wanted a little karaoke, some vodka, some hotties and stuff like that. Voor ik het wist zaten we stomdronken aan de tafel te dineren.”



,,Over politiek hebben we nooit gepraat. Toen hij plots begon te zingen, had ik totaal geen idee wat hij allemaal aan het vertellen was. Het applaus van de omstanders ging almaar door. En plots kwam er een achttienkoppig koor de intro van de serie Dallas zingen. De meisjes waren mooi, maar ze zongen telkens één en hetzelfde liedje”, aldus Rodman.