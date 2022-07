NEC bevestigt komst Joris Kramer, oud-speler GA Eagles tekent driejarig contract

Bij AZ kwam Kramer niet meer in de plannen voor. De Alkmaarders verhuurden hem afgelopen seizoen al aan GA Eagles. In Deventer kwam Kramer tot dertig wedstrijden en twee doelpunten. In het hart van de defensie had hij naast Gerrit Nauber meestal een basisplaats onder trainer Kees van Wonderen.

In Alkmaar had Kramer nog een contract tot medio 2023. NEC hapte toe en neemt hem nu definitief over. In de eredivisie komt de verdediger zijn oude club GA Eagles dus opnieuw tegen: op zondag 23 oktober in Nijmegen en op zondag 5 februari volgend jaar in Deventer.