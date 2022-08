NEC bevestigt transfer Cillessen: ‘Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn’

,,Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn”, zegt Cillessen. ,,De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart. Maar ik ben nog niet klaar. NEC is bezig aan een mooi project en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Met mijn ervaring denk en hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de selectie. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen.”

Met de afronding van de transfer komt er een einde aan een bijzondere week omtrent Cillessen. NEC kondigde donderdagochtend de presentatie van de Oranje-international aan, maar moest die tot twee keer toe uitstellen vanwege een ‘technische formaliteit in de afronding van de transfer’.

Conflict

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC gaf zondag vlak voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen FC Twente te kennen dat Cillessen in conflict is met Valencia en dat de transfer wankelt. Zondagochtend werd het gesteggel tussen beide partijen opgelost. Cillessen had nog geld te goed van de Spanjaarden, die op het laatste moment wilden dat hij van dat bedrag zou afzien.

Cillessen was daardoor niet speelgerechtigd voor het duel met FC Twente, dat hij vanaf de tribune bekeek. Mattijs Branderhorst moest daardoor nog een keer in actie kwamen. De kans is groot dat Cillessen zondag op bezoek bij FC Volendam de plek onder de lat inneemt en na elf jaar zijn rentree maakt voor NEC.

Cillessen belandde in 2001 in de jeugdopleiding en maakte in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. Na 35 wedstrijden (competitie en beker) vertrok Cillessen in de zomer van 2011 naar Ajax. In 2016 verkaste hij naar FC Barcelona, dat hij in 2019 verruilde voor Valencia.