NEC informeert bij Jürgen Locadia, Go Ahead Eagles strikt RKC-spits

Forse stijging aantal stadionver­bo­den verwacht: ‘Een nieuwe lichting is opgestaan’

Het aantal incidenten met supporters bij wedstrijden in het profvoetbal neemt explosief toe. Jan Brouwer, hoogleraar en specialist op het gebied van voetbalgeweld, is niet verbaasd als de teller van het aantal opgelegde stadionverboden dit seizoen richting de 2000 gaat. ,,We lijken terug te zijn bij de beginperiode van het voetbalgeweld in Nederland.”

6:58