NEC-supporters zijn fan van deze enthousiaste opa, beelden gaan viraal: ‘Wat een legend’

De 16 seconden durende video is duizenden keren bekeken en wordt volop gedeeld op sociale media als Twitter en Facebook. De reacties zijn vrijwel allemaal positief. ‘Wat een legend’, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. ‘Deze NEC-fan is onze held van de dag!', schrijft het online voetbalkanaal FC Afkicken. ‘Meer van deze positieve beelden graag en stuur ze dan ook naar de alle burgemeesters', laat een ander weten. En: ‘Ik wil dat hij mijn vader is', schrijft NEC-fan Richard Heuveling op Twitter.



Wie de man is, is vooralsnog een vraagteken. Veel NEC-fans weten ook niet wie de enthousiaste supporter is.



Vanwege het onderzoek naar de veiligheid van de tribunes, konden fans buiten op schermen de wedstrijd zien. Het stadion bezoeken was niet mogelijk, nadat bij de wedstrijd tegen Vitesse een deel van het uitvak instortte.