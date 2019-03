Nederland in jacht op Oostenrijk afhankelijk van Ajax

Rus maakt geen deel uit van selectie in Fed Cup

13:19 Arantxa Rus doet in april niet mee met de Nederlandse tennissters in de wedstrijd in de Fed Cup tegen Japan. Lesley Kerkhove neemt de plaats van de huidige nummer 132 in. Tennisbond KNLTB noemt geen reden voor het ontbreken van Rus, die vorige maand tegen Canada (4-0 verlies) nog kopvrouw was.