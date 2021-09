Nederland leeft in coëfficiëntendroom: Europese koppositie dankzij superweek

Misschien is Nederland het best te vergelijken met een wielrenner die vanaf het startschot direct de demarrage inzet. Liefst 32 punten scoorde het Nederlandse voetbal al, de eerste maanden van de nieuwe Europese campagne. Gedeeld door het aantal van vijf deelnemers staat Nederland al op 6,4 behaalde punten. Ajax, PSV, AZ én Feyenoord zorgden met hun overwinningen in totaal voor acht punten. Alleen Vitesse deelde niet in de feestvreugde: de Arnhemmers verloren met 1-2 van Stade Rennes. Die nederlaag zorgde voor een dubbele teleurstelling: de opgejaagde Fransen pakte daarmee punten die ze hard nodig hebben om uit Nederlandse handen te blijven.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Huidige coëfficiëntenstand

5. Frankrijk - 45,413 (+1,331)

6. Portugal - 45,215 (+0,666)

7. Nederland - 36,500 (+1,600)

8. Oostenrijk - 32,850

Dankzij de krankzinnige zegereeks van de Nederlandse ploegen voelen Portugal en Frankrijk, de nummers vijf en zes van de ranglijst, namelijk veel eerder dan verwacht de hete adem in de nek. Nederland moet zich richten op komend seizoen, als de dramatische prestaties uit de jaargang 2017/18 vervallen. Het huidige tempo waarin Nederland momenteel punten binnenharkt, kan virtueel echter al snel tot een feestje leiden. Een plek in de top zes van de coëfficiëntenranking levert twee startbewijzen voor de Champions League-groepsfase op, een steeds realistischer scenario. Als we de punten van 2017/18 voor het gemak alvast wegstrepen, zien we dat het gapende gat razendsnel is geslonken tot 1,313 punt.

Virtuele coëfficiëntenstand 2022

5. Portugal - 35,549

6. Frankrijk - 34,913

7. Nederland - 33,600

Voorlopig is Ajax de Nederlandse kartrekker. De Amsterdammers haalden al acht punten binnen, voor een groot deel aangevuld door de vier bonuspunten die iedere Champions League-deelnemer bijschrijft. Ajax speelt daarmee een belangrijke rol in de Europese koppositie die Nederland dit seizoen bezet. Een puntengemiddelde van 6,400 is elk land voorlopig te machtig. Ook Zweden is met 4,875 punten uit de startblokken geschoten, maar heeft met Champions League-deelnemer Malmö FF nog slechts één troef in handen. Duitsland is met 5,214 punten tweede in het klassement.

Wat dat betreft straalt de zon voorlopig boven Nederland, de absolute coëfficiëntenkoning van de huidige jaargang. Fantaseren over het beste seizoen ooit is inmiddels niet eens meer zo gek. Ajax, AZ, Feyenoord én PSV zijn koploper in hun poule, waardoor vier overwinterende ploegen een reëel scenario is. Omdat Vitesse met drie punten uit twee duels eveneens uitstekende papieren voor een Europese plek na de jaarwisseling heeft, bezit Nederland momenteel een VIP-plek in het coëfficiëntenwalhalla.

Volledig scherm Feyenoord na de 1-0 van Orkun Kökcü. © REUTERS