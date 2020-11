Nederland moet hopen op Lewandowski-loos Polen: team niet gewend om te spelen zonder zijn topspeler

Het is nog de vraag of topspits Robert Lewandowski vanavond meespeelt in het Nations League-duel van Polen met Nederland. De 32-jarige spits van Bayern München meldde zondag dat hij last had van een blessure, dinsdagavond verscheen de Pool ‘gewoon’ op het veld voor de laatste training.

Lewandowski speelde zondag de hele wedstrijd tegen Italië, die Polen met 2-0 verloor. Hij ergerde zich zichtbaar aan het zwakke spel van zijn ploeg en ontsnapte aan een rode kaart toen hij een tegenstander met een elleboog raakte. Lewandowski meldde na de wedstrijd dat hij een blessure had opgelopen. Volgens enkele Poolse kranten viel het allemaal wel mee en zou hij zich vooral ergeren aan de tactische keuzes van bondscoach Jerzy Brzeczek. Of hij vanavond is de basis start is nog onduidelijk.

Oranje-bondscoach Frank de Boer was gisteren op de persconferentie in elk geval lovend over de spits: ,,Lewandowski is op dit moment misschien wel de beste centrumspits ter wereld. Als hij niet meedoet is dat niet slecht voor ons, laat dat duidelijk zijn.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Als de topspits vanavond wel meedoet kan Nederland zijn borst nat maken. Polen met of zonder Lewandowski is een groot verschil. In september won Nederland in eigen huis simpel met 1-0 van een Lewandowski-loos Polen. Daarna wonnen de rood-witten wel met 2-1 van Bosnië. Toch geeft het spelen met een wereldspeler meer vertrouwen. Het team is ook niet gewend om zonder zijn topspeler te spelen: Lewandowski is de speler met de meeste wedstrijden ooit voor Polen en speelt nagenoeg elke wedstrijd.

De spits van Bayern is daarnaast ook de topscorer aller tijden van het Pools voetbalelftal. Hij maakte in 115 wedstrijden 63 goals. In vergelijking: de selectie van Nederland scoorde pas 77 goals bij elkaar, slechts veertien goals meer. Ook scoorde de Pool al veertig keer dit jaar voor club en land, het meeste van alle spelers in de beste vijf Europese competities. Lewandowski zal met zijn aanwezigheid het team laten opbloeien.

Volledig scherm Lewandowski juicht na de 3-2. De Ligt, Mazaraoui en Blind zijn verslagen. © Pim Ras Fotografie

Scoren deed de spits nog niet tegen Nederland. Bij zijn enige ontmoeting met Oranje in 2016 kon hij een 2-1 verlies niet voorkomen. Scoren tegen Nederlandse clubs deed hij wel. Lewandowski scoorde drie keer namens Borussia Dortmund tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League in 2012. In de Johan Cruijff Arena maakte hij twee goals in de wedstrijd die eindigde in 1-4. In het eigen Signal Iduna Park scoorde hij het enige doelpunt (1-0).

Ook namens Bayern München wist hij het net te vinden. PSV speelde in de groepsfase van het miljoenenbal in 2016 twee keer tegen de Pool. De spits scoorde een keer in de 4-1 in Duitsland, in Eindhoven twee keer bij de 1-2 winst. In het succesvolle Champions League jaar van Ajax in 2018 scoorde de spits ook tweemaal. In het 3-3 gelijkspel in Amsterdam scoorde hij eenmaal met het hoofd en eenmaal via een strafschop.

Nederland speelt vanavond om kwart voor negen tegen Polen. Oranje moet winnen om zich nog te plaatsen voor de Final Four, Italië moet dan op bezoek bij Bosnië en Herzegovina punten verspelen.